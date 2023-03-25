"Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" diyerek HDP ile yapılan pazarlıklara da karşı çıkan Ağıralioğlu'nun İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'den sonraki dönemde partiye liderlik edebileceği konuşuluyor.

Yavuz Ağıralioğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" ifadelerini kullandı.