AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, Habibe Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile birlikte İl binasında basın toplantısı düzenledi. Başkan Görgel, 6 Şubatta meydana gelen depremlere ilişkin ve deprem sonrası yapılan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Görgelin konuşması sonrası Partiye katılan 500 kişiye ve geçtiğimiz hafta İyi Parti'den istifa eden Onikişubat Belediyesi Meclis üyeleri Nuri Kara ve Halil İbrahim Kılınç'a rozetleri takıldı.