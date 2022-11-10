09.11.2022 Çarşamba günü 19.30-20.30 saatleri arası KSÜ Karacasu Erkek Öğrenci Yurdunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İyilik Halini Güçlendirmek’ konulu etkinliğe Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Tem Şube Müdürlüğü, Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince katılım sağlanmıştır. Etkinlikte Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar, Genel Asayiş Kuralları, Dolandırıcılık, Terör örgütü faaliyetleri, Siberay, Uyuma, Narko Mobil ve KADES tanıtımı konularında bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Çalışmalarda toplam 95 adet broşür dağıtılmış olup 100 kişiye ulaşılmıştır.