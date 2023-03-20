Türk Kızılay Kahramanmaraş Lojistik Deposunda yürütülen çalışmalara destek sunan izciler, afetzedelerin yaralarını sarmak için marşlar ve sloganlar eşliğinde, gelen yardımlardan günlük 500 gıda ve hijyen kolisi hazırlıyor.

Zaman zaman alkışlar eşliğinde tempo tutan izciler, liderlerinin komutuyla günlük çalışmalarını yine sloganlar ve marşlar eşliğinde tamamlıyor.

Türkiye İzcilik Federasyonu Üyesi ve Teknik Lider Lütfi Bayda, AA muhabirine, afetzedelere destek olmak adına geldikleri kentte, üstlendikleri her görevi layığıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını anlattı.