İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ele geçirdikleri müştekilere ait sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı "forex" yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunduğu, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettiği ve bu kişilere yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenlediği, kazanılan parayı alabilmek için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldığı ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir'in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van illerinde de eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin, İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü