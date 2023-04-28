İzmir'in Narlıdere ilçesinde gece 8 katlı lüks bir sitede çıkan yangın büyük korku yarattı. Tüm binayı saran alevler kentin birçok noktasından görüldü. Ahşap kaplamasının tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Yaklaşık 8 saatte sontrol altına alınan yangında can kaybı yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 7 kişinin etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks bir sitedeki binada dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi.

Yagın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

40 DAİRELİK BLOKTA ETKİLİ OLDU

Olay yerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci katta başlayan yangının 40 dairelik blokta etkili olduğunu söyledi.

Binadaki ahşap kaplamaların söndürme faaliyetlerini etkilediğini belirten Kasapoğlu, "Can kaybı yok an itibarıyla. O bizler için bir teselli vesilesi. Gördüğünüz gibi diğer ikinci ve üçüncü bloklara sıçramaması da önemli ve ilk andan itibaren binaların, dairelerin tahliye edilmesi, o da çok ama çok önemli bir faktör. Aksi çok daha üzücü olurdu" dedi.

7 KİŞİ ETKİLENDİ, DURUMLARI İYİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yangından 7 kişinin etkilendiğini, bunlardan 6'sının dumana maruz kaldığını, birinin de ayağının burkulduğunu aktardı.

İZMİR VALİSİ: BLOKLARDAN BİRİ TAMAMEN YANDI

Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, bir bloğun tamamen yanmak üzere olduğunu söyledi.

Köşger, şöyle konuştu:

"Yangının diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah o diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladıktan sonra aşağı yukarı tüm sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi elimizde var şu anda. Dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadan yangını atlatacağımızı düşünüyoruz.

"ÇOK SERİ YAYILMIŞ"

Köşger, yangının neden çıktığına dair netleşen bir bilgi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor. İlerleyen zamanlarda yapılan tetkiklerle anlaşılacaktır. Ama bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma olduğu için çok seri şekilde yayılmış. Bir de sert bir rüzgar var, söndürmekte zorluk çekiliyor. İnşallah en kısa sürede söndürüp başka bir bloğa zarar vermeden sonlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. "