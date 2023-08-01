Yangın, saat 11.30 sıralarında Hasanlar Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.

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Alevlere müdahale sürüyor.