AFAD ve Kandilli'nin, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamasının ardından Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı paylaşımda, "Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay distemimin bileşenleri" ifadelerini kullandı.

İzmir'de, iki gün önce Bayındır ilçesindeki 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Buca ilçesinde saat 23.53'de yerin 9.23 km derinliğinde ve 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Görür, depremin ardından sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulundu.

Görür, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Zafer-Buca/İzmir’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeni'nin güney sınırındaki fay sisteminin bileşenleri.