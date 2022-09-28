İzmir Bostanlı BOSPA Fuar Alanı'nda düzenlenen ve İzmirli vatandaşların yoğun ilgisi ile devam eden Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nde Türkoğlu Belediyesi standında, ilçenin verimli topraklarında yetişen, Kaledibi ve Çakıroğlu yaylalarının doğal ve enfes çileği, Kılılı Mahallesinin meşhur salatalığı, Kadıoğluçiftliği mahallesinin domatesleri, Kadın Kooperatiflerinin el emeği tarhana ve çerezleri, mevsiminde özenle kurutulan baharatları ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un ilçeye kazandırmış olduğu projeler ve her fırsattta başarılarına yeni bir şampiyonluk ekleyen Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Kulübünün sporcuları festivalde yerini alarak, misafirlere geleneksel okçuluğu anlattı.

Türkoğlu Belediyesinin dikkat çeken standı yoğun ilgi gördü. Standa vatandaşlara Türkoğlu ilçesinde yetiştirilen salatalık ve acur turşuları, doğal ve enfes Çakıroğlu Kaledibi çileği ve Kadıoğlu Çiftliği domatesleri ikram edildi.

Ziyaretçilerine adeta memleket havası dağıtan Türkoğlu Belediyesi, ziyaretçilerinden tam not aldı.

Bunların yanı sıra Gavur gölünde bulunan Maraş fili ve tarihi bundan 9 bin yıl öncesine dayanan Domuztepe höyüğündeki kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserlerde İzmirlilerin büyük beğenisini topladı.