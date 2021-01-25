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Jandarma ekipleri kayak merkezinde çocuklarla etkinlik gerçekleştirdi
KAHRAMANMARAŞ
25.01.2021, 23:19
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#KAHRAMANMARAŞ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ BAŞKANI DR. MUHARREM GÖRGEL
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