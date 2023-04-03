Kentte depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören 2 bin 813 kişi, Eğriçay Millet Bahçesi 7 Nolu Çadır Kent'e kurulan 512 çadıra yerleştirildi.
Jandarma, özellikle çocuklarda depremin izlerini silmek için onlarla yakından ilgileniyor. Kadın jandarma astsubaylar kız çocuklarıyla ip atlıyor, erkek personel de çocuklarla top oynayıp uçurtma uçuruyor.
Jandarmanın erzak arama köpeğinin eğitmeni eşliğinde sunduğu gösteri de çocukların ilgisini çekiyor.
Askeri kıyafet giyen "Ayaz" adlı çocuk, tavırlarıyla dikkat çektiği çadır kentte görevli personelin yanından ayrılmıyor.