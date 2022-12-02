2022 Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya gibi ülkelerin olduğu gruptan lider çıkma başarısı gösteren Japonya'nın taraftarları da Katar'a renk katıyor.

Ülkelerinin İspanya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından tribünleri temizleme rutinini yapan Japon futbolseverlerin temizlik yaparken birbirlerini fotoğraflaması ise sosyal medyada tepki çekti.

Japonlar sosyal medyayı ikiye böldü

Bazı kullanıcılar "Bu kadar kirletmeseniz, maç sonu temizlemek zorunda kalmazsınız.", "Temizliğe düşkünseniz poşetle gezin, kirletmeyin. İşiniz gücünüz şov." bazıları ise "Kutlamayı bırakıp tribünleri temizlemek harika. Biz de böyle olabilsek keşke." yorumunda bulundu.

Sosyal medyaya damga vuran fotoğrafta bir Japon futbolseverin temizlik yapan arkadaşlarını fotoğraflaması dikkat çekti.

Bilindiği üzere Japon taraftarlar her Dünya Kupası'nda tribünleri temizlediği için övgü alıyor.