Başkan Hanefi Mahçiçek’in vizyoner çalışmaları neticesinde Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve Kahramanmaraş’ı küresel anlamda önemli bir kent haline getirecek Uluslararası EXPO 2023 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, katılımcı ülke sayısı da her geçen artıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olan 23 Nisan 2023’de açılacak EXPO 2023, kente şimdiden ulusal ve uluslararası anlamda ziyaretçi çekiyor. EXPO 2023 Alanı’na ülke bazında son ziyaret ise Japonya’dan geldi. EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ı yakından görmek, katılım protokolünü imzalamak ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen Japonya’nın EXPO Komiseri Yoichi Kobayashi, Başkan Mahçiçek ile bir araya geldi. Başkan Mahçiçek, toplantı salonunda düzenlenen imza protokolünde misafirine EXPO 2023 hakkında tanıtım filmi eşliğinde bilgi verdi. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ve kent kültürüne hayran kalan Yoichi Kobayashi, Shogun ve Ninja Bahçesi ile EXPO 2023’e katılacaklarını söyledi.

“Projelerimizle ‘Japonya’nın buradan öğreneceği çok şey var’ dedirttik”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, önemli ülkelerin EXPO 2023’e katılmak için kenti ziyaret etmeye devam ettiğine dikkat çekerek, Kahramanmaraş’ı ve Türkiye’yi en güçlü şekilde temsil ettiklerini söyledi. Misafirinin EXPO 2023 hayranlığına da değinen Başkan Mahçiçek, “Gördüğünüz gibi önemli ülkeler EXPO’muza katılmak için Kahramanmaraş’ımızı ziyaret etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Büyükelçilerimiz ve ziyaretçilerimiz geldiler. Bugün de Japonya’nın EXPO Komiseri Yoichi Kobayashi Kahramanmaraş’ımıza gelerek, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’mızı ziyaret ettiler. Misafirimiz Shogun ve Ninja Bahçesi ile EXPO 2023’e katılacaklarını ifade ettiler. Kendilerine EXPO 2023 ile ilgili bilgiler verdik, onlar için ayırdığımız alanı beraberce gezdik. Çok mutlu oldular. Özel konuşmalarımızdaki ifadelerini söylemek isterim ki projemizi gördükten sonra, ‘Japonya’nın buradan öğreneceği çok şey var’ dediler. Biz de mutlu olduk doğrusu. Güzel projeler ürettiğimizi, Kahramanmaraş’ımıza ve ülkemizi projeler geliştirdiğimizi gördük. En önemlisi de şehrimizi gelecek yıllarda İnşallah uluslararası alanda tanına, bilinilirliği artmış bir kent olmasını sağlayacağız. İnşallah Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapmak için gayret edeceğiz. Ben tekrar Japonya’nın EXPO Komiseri Yoichi Kobayashi’ye şehrimize ve EXPO 2023’e hoş geldiniz diyorum. Beraber çalışmaktan da son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

“Japonya’da EXPO 2023’ü model alabileceğimizi düşünüyorum”

Japonya’nın EXPO Komiseri Yoichi Kobayashi ise davet için teşekkür ederek, EXPO 2023’teki projelerden etkilendiğini söyledi. Kobayashi, “EXPO bittikten sonra da bu alanın son derece kullanılabilir olması çok önemli. Bizim EXPO’muzda da burada gördüğümüz lagün havuz ve Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi’ni yapabiliriz. Burayı model alabileceğimizi düşünüyorum. Direk söyleyeceğim, Dubai EXPO çok büyük ve güzeldi, Beijing ve Şanghay EXPO’larından çok fazla mutlu olmamıştım ama buradaki projelerin çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Kahramanmaraş’ı da çok sevdim, insanlarınız çok doğal ve sıcakkanlı. Tüm Japonya halkını buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’e Shogun ve Ninja Bahçesi ile katılacağız”

EXPO 2023’e Shogun ve Ninja Bahçesi ile katılacaklarını da anlatan Yoichi Kobayashi, “Japonya olarak EXPO 2023’e 18’inci yüzyıldan kalma Japonya’daki tarihi Edo Şatosu’ndaki bahçenin bir benzeri olan Shogun ve Ninja Bahçesi ile katılacağız. EXPO’yu ziyaret yabancı misafirlerimiz ve Kahramanmaraş ile Türk ziyaretçilerimiz, Shogun’un gizli görevleri için hazırlanmış, Oniwaban olarak adlandırılan korumalarının Ninja patikalarını ve Japon Bahçecilik kültürünü burada deneyimleyeceklerdir. En güçlü şekilde Japonya’yı burada temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.