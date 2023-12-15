Çok sayıda ahşap tapınağın bulunduğu Kamakura şehir yönetiminin sincap sorununu çözmek için yaklaşık 50 bin dolar harcama yapmak istediği açıklandı.

Mainichi gazetesine göre, bölge sakinlerine kafes vermeyi, turistlere sincapları beslememelerini söyleyen posterler asmayı ve sincapları itlaf edecek insanları işe almayı planlıyorlar. 

Kamakura'daki çevre aktivistleri aynı zamanda istilacı türlerin Japonya'nın biyolojik çeşitliliğine yönelik oluşturduğu tehdidin de farkında ve bunların itlaf edilmesi girişimini destekliyor.

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Şu anda Japonya'da 150'den fazla hayvan ve bitki türü istilacı olarak kabul ediliyor ve çevre bakanlığı tarafından yabancı istilacılar olarak listeleniyor.

Kaynak: TRT HABER