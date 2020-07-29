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Kabe'de Hac İbadeti Başladı!
DÜNYA
29.07.2020, 12:21
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Koronavirüs nedeniyle bu sene yalnızca Suudi Müslümanların hac yapması kararı alınmıştı. Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapılıyor
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