Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasına yönelik olarak, suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Ocak 2020'den 15 Kasım 2022'ye kadar, 11 bin 287 tarihi eser kaçakçılığı olayına müdahale edilerek, 974 bin 542 tarihi eser ve sikke ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan bir suç örgütüne yönelik 31 Mayıs'ta Miras Operasyonu yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu olan Miras Operasyonu'nda, hakkında işlem yapılan 124 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Operasyonda, 29 bin 11 sikke, 2 bin 219 obje, kaçak kazıda kullanılan 30 dedektör, 178 bin lira, 3 tabanca, 8 tüfek ve 233 fişek ele geçirildi.

İnsan kaçakçıları adalete teslim edildi

Mağdurların sömürü amacıyla bir ülke içinde veya uluslararası olarak yasa dışı taşınmasını içeren insan ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmalar da kararlılıkla devam ediyor.

Türkiye, Orta Asya ve Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya yapılan organ-doku nakli, ucuz iş gücü gibi sebepler için insan ticareti yolunda bir geçiş noktası olma özelliği taşıyor.

İnsan ticaretinin önlenmesine yönelik 1 Ocak 2020'den 15 Kasım 2022'ye kadar 366 olaya müdahale edilirken, yakalanan tacirlerden 1285'i tutuklandı. Bu olaylarda 1313 kişin ise mağdur olduğu belirlendi.

Ayrıca kamunun zarara uğratılması ve kaçak malzemelerin yurda girişinin engellenmesi için 1 Ocak 2016'dan 15 Kasım 2002'ye kadar 146 bin 822 operasyon düzenlendi. Yakalanan 218 bin 555 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda yaklaşık 46 milyon litre kaçak akaryakıt ve 253 milyon 400 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sadece bu yıl 15 Kasım'a kadar 7 milyon 72 bin paket kaçak sigara ve 2,6 milyar makaron ele geçirildi. Yakalanan tütün mamülleri ile kamunun yaklaşık 557 milyon lira zarara uğramasının önüne geçildi.

2 milyon 58 bin 834 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi

Alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik ise yılbaşından 15 Kasım'a kadar 2 bin 602 olaya müdahale edildi. 3 bin 780 şüpheli yakalandı, 2 milyon 58 bin 834 litre kaçak alkollü içki ele geçirilerek, kamunun yaklaşık 624 milyon lira zarara uğramasının önüne geçildi.

Ayrıca 1810 kaçak akaryakıt olayına müdahale eden ekipler, 2 bin 207 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu çalışmalarda 5 milyon 921 bin 288 litre kaçak akaryakıta el konularak, 31 milyon lira kamu zararı önlendi.