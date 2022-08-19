Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan İran uyruklu Parfane Poladin, önceki gün saat 22.00 sıralarında, arkadaşlarına mesaj gönderip 3 kişi tarafından kaçırıldığını söyledi.

Bulunduğu yerin konumunu gönderen Poladin, yardım istedi. Yardıma giden 3 arkadaşı Poladin'i ormanda ağız bantlı, el ve ayakları bağlanmış şekilde buldu.

Arkadaşları o anları cep telefonuyla görüntüleyip ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Poladin, polise verdiği ilk ifadesinde, ormanda yürüyüş yaptığı sırada 3 erkek tarafından kaçırıldığını söyledi.

Kaçırıldığına dair bulguya rastlanmadı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ile Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Poladin'in ifadesi doğrultusunda orman ve çevresinde araştırma yaptı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi ancak Poladin'in kaçırıldığına dair bir bulguya rastlanmadı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Poladin, çelişkili ifadeleri sebebiyle çapraz sorguya alındı.

İlgi çekmek için yalan söylemiş

Poladin, sorgusunda gerçeği anlatıp kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin ve ailesinin ilgisini çekmek için böyle bir kaçırılma planı uydurduğunu itiraf etti.

Poladin sorgusunda, ormana yanında götürdüğü koli bandıyla kendisini bağladığını ardından da arkadaşlarını arayıp yardım istediğini anlattı.

Hakkında "suç uydurmaktan" işlem yapılan Poladin, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.