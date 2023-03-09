Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Avşar Çadır Kent'te kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Bayraktar ve beraberindekiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çadırları gezerek depremzedelerle sohbet etti.

Bir süre çadır kentte dolaşan Bayraktar, yetkililerden bilgi aldı. Ardından KADEM Kadın Destek Merkezi çadırına giden Bayraktar, depremzede kadınlarla bir araya geldi.

Bayraktar, gazetecilere, KADEM olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü depremzede kadınlarla geçirmek istediklerini söyledi.

Depremzedelerle konuştukça onlardan çok şey öğrendiklerini belirten Bayraktar, onların bütün acılarına rağmen dimdik ayakta durduklarını kaydetti.

Bayraktar, depremzedelerin hayata tutunmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu anlamda onlardan alacağımız çok ders olduğunu düşünüyorum. Her ziyaretimde bunu hissetim." dedi.

Depremin ilk gününden itibaren KADEM olarak temel ihtiyaçları karışılmak amacıyla yardım paketleri ve tırları bölgeye yolladıklarını belirten Bayraktar, "Zamanla artık psikolojik, sosyal desteklerin biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Bir haftadır Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kadın Destek Merkezlerini başlattık. Bugün Hatay'da da bir merkezimiz daha ekleniyor. Buralarda da hem sosyal hizmet uzmanlarımız hem psikologlarımız hem gönüllülerimiz aracılığıyla olabildiğince onların sorunlarını dinleyip çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sıcak ortam sağlamaya çalışıyoruz. Gündelik hayatlarında yaptıkları el işidir, kısır, sarma yapmaktır veya sadece sohbet edip içini dökmektir, bu gibi faaliyetleri de yapabileceği bir ortam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.