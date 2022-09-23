Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” kapsamında hayata geçirilen kadına şiddetle mücadele eğitimlerinin ikincisini Zabıta personelleriyle gerçekleştirdi. Kültür Park Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Psikolog Bilge Demirhan, tamamı erkeklerden oluşan personellere kadına şiddetle mücadele konusunda bilgiler aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Kadına El Kalkamaz” ve “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” temalı seminerlerle; kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kavramsal eğitimlerin verilmesi ve farkındalıkların kazandırılması hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, ülke genelinde en az 5 milyon erkeğe, kadına şiddetle mücadele konusunda eğitim verilmesi de hedefler arasında.

Eğitim Seminerleri Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kadına El Kalkamaz temalı farkındalık programımızın ikincisini gerçekleştirdik. Kadına şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerleriyle kadına yönelik şiddetin önüne geçmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında tüm birimlerimize ulaşarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgiler aktarmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.