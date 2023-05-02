Kahramanmaraş'ta açılan "çadır atölye"de depremzede kadınlar hem üretiyor hem de afetin olumsuz etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşayan kadınlara ekonomik ve psikolojik destek sağlamak amacıyla harekete geçen Hemdem Tea ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği yaptı.

Proje kapsamında oluşturulan çadır atölyede kadınların 09.00-16.00 saatlerinde üretim yapması, burada üretilen tişörtlerin İstanbul'da pazara sunulması, böylelikle hem depremin etkilerinden uzaklaştırılmaları hem de kendi gelirlerini elde etmeleri hedeflendi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Hemdem'in kumaş ve teçhizatları finanse etmesiyle Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde bölgede açılan kurs, kadınlara hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında meslek kursları sorumlusu Ayşe Deniz, belediyenin meslek kurslarını deprem sonrası kapattıklarını, atölyede hizmet vermeye başladıklarını ve süreç içerisinde Hemdem ile proje ortaklığı oluştuğunu söyledi.



