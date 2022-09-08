Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine kadar yayılan yangın üzerine dün akşam saatlerinde bölgeye takviye ekip olarak sevk edilmişti. Takviye ekibin görev yerleri olan Silifke’nin Akkuyu mevkiindeki alevler gece boyu gerçekleştirilen çalışmalarla kontrol altına alındı. 6 araç ve 10 personelle yangına müdahale eden ekip, yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların tedbir amacıyla tahliye edildiği Silifke’de rüzgârın hafiflemesiyle birlikte yangın şiddetini azaltırken, alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.