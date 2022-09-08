Türkiye’nin tatlı su balığı üretimi noktasında ikinci şehri olan Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla “3. Geleneksel Balık Festivali” düzenlenecek. Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ilçe belediyeleri ve Balıkçılar Derneği işbirliğinde hayata geçecek organizasyon 10 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler saat 10.00’da start alırken, 22.00’a kadar sürecek. Balık stantlarının yer alacağı festivalde çeşitli gösteriler, yarışmalar ve balık ikramları da vatandaşlarla buluşturulacak. Balık tüketiminin yaygınlaştırılması, tatlı su balıkçılığının tanıtılması ve ticari potansiyelin artırılması amacıyla düzenlenecek etkinlikler 11 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Tüm Vatandaşlarımız Davetlidir

Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Geleneksel hale getirdiğimiz Balık Festivali’nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Gösteriler, yarışmalar ve balık ikramının gerçekleştirileceği etkinliklerimiz iki gün boyunca devam edecek. Kahramanmaraş 3. Geleneksel Balık Festivali’ne tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.