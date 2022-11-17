ECR Fuarcılık Tarafından Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü İle Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odasının İş Birliğiyle Düzenlenen Fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde Kapılarını Ziyaretçilere Açtı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Açılışta, Fuarların Bölge Ve Ülke Ekonomisi İçin Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Söyledi.

Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu İse Bu Tür Organizasyonların Sektörlerin Gelişimine Katkı Sağladığını Söyledi.

İl Tarım Ve Orman Müdürü Ramazan Bilir Kahramanmaraş'ın Tarımsal Ve Hayvansal Üretim Alanında Ülke Ekonomisine Ciddi Katkılar Sağlayan Kentler Arasında Yer Aldığını Söyledi.

Vali Coşkun Ve Protokol Üyeleri Açılışın Ardından Fuarı Gezdi.