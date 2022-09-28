Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi kayıtları başladı. Dönem boyunca kursiyerlere alanında uzman eğitmenler tarafından 14 farklı atölyede eğitim verilecek. Fotoğrafçılık, Redaktörlük ve Editörlük, Proje, Düşünce ve Felsefe, Sinema ve Felsefe, Varoluşsal Düşünce, Dergi, Diksiyon, Bilim Tarihi ve Türk Düşünce Tarihi, Sosyolojinin Temel Kavramları, Osmanlı Modernleşmesi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Yazarlık ile Çeviri atölyelerinden oluşan kurslarda başvurular çevrimiçi olarak alınıyor.

Son Başvuru 10 Ekim Pazartesi!

15 yaş ve üzeri vatandaşların katılım sağlayabileceği atölyelere Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden 10 Ekim Pazartesi gününe kadar çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 17 Ekim Pazartesi günü başlayacak eğitimlereilişkin detaylı bilgiye 0505 185 20 79 numaralı WhatsApp danışma hattı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.