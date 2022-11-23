Döneminin öğrencisi ve zamanında okulun idari amirliğini yapan Hayırsever İş İnsanı İbrahim Koç, okulun ve bölgenin eksiğini kapatmak için Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayarak Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde yapılması planlanan İbrahim Koç Uygulama Camii ve Filiz Koç Kur’an Kursu için çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Hayırsever İş İnsanı İbrahim Koç, camimiz okulumuza ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun dedi.

Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammet Kılıçsallayan’da desteklerinden dolayı Hayırsever İş İnsanı İbrahim Koç’a teşekkür etti.

Projenin inşaat Mühendisi Recep Tayyip Koç’da, “projemizi en kısa sürede bitireceğiz inşallah “ ifadelerini kullandı.