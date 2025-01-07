Son olarak, Ahırdağı Karagöl mevkisinde Armut Pınarı’nın üst kesimlerinde UTV aracıyla çocuğu ile birlikte mahsur kalan bir vatandaş, ekibin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Araç kayarak kontrolden çıkmış, çaresiz kalan vatandaş yardım bekliyordu. Kahramanmaraş ATV&UTV ekibi, zorlu doğa koşullarıyla mücadele ederek kazazedeleri güvenli bir şekilde kurtardı.

Bir hafta önce ise Halkaçayırı bölgesinde kaybolan bir vatandaşı bulmak için yürütülen arama çalışmalarına katılan ekip, dayanışma ve fedakarlık örneği sergileyerek takdir topladı.

Kahramanmaraş ATV&UTV Ekibi Başkanı ve halk arasında sanatçı kimliğiyle tanınan Bilal Toydemir, kurtarma çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz Kahramanmaraş ATV&UTV ekibi olarak her koşulda devletimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bizim görevimiz değil, gönül işimiz. Halkımızın güveni ve sevgisi bize güç veriyor.”

Kahramanmaraş ATV&UTV ekibi, hem zorlu arazilerdeki uzmanlıkları hem de fedakar çabalarıyla sadece kurtarma operasyonlarının değil, gönüllerin de kahramanı olmayı sürdürüyor.