Baro hizmet binası önünde gerçekleştirilen aşure etkinliğine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve avukatlar katılım sağladı.
Burada açıklamalarda bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç hayırlara vesile olmasını diledi.
Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül ise katılan herkese teşekkürlerini sundu.