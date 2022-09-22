60 Baronun Katılımıyla Haziranda Yapılan Yarışmanın İlk Aşamasında Bölge Birinciliği Alan Takımlar, İki Gün Boyunca Türkiye Derecesine Girme Mücadelesi Verdi.
Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kars, Kocaeli, Muğla Ve Trabzon Barolarının Stajyerleri Arasındaki Yarışmada Şampiyon Batman Barosu Oldu.
Kocaeli Barosu'nun İkinciliği Kazandığı Yarışmada Kahramanmaraş Barosu Üçüncü Ve Eskişehir Barosu Dördüncü Oldu.
Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Burak Gül Yarışmaya Katılan Stajyer Avukatları Kutlayarak, Jüri Üyelerine Ve TBB Eğitim Merkezi'ne Teşekkür Etti.