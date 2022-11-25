Kadın Hakları Komisyonu burada kadınların sorunlarını, maruz kaldıkları kötü muameleler karşısında başvuracakları kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve acil durum uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı.



Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Aysın Bilginer, gazetecilere, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu anımsattı. Kadınların yaşadığı her türlü şiddette yanlarında olduklarını bildirmek adına kadınlarla bire bir iletişim kurmayı amaçladıklarını vurgulayan Bilginer, "Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönelik çalışmalar sıfır tolerans ilkesi ile çok geniş bir yelpazede; kamu, sivil ve tüm tarafların kapsamlı iş birliği ve ortak çabalarıyla yürütülmektedir. Bizde Kahramanmaraş Barosu olarak bu çalışmalara katkı ve destek vermekteyiz. Özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından şiddete maruz kalan kadınlarımızın güvenlik güçlerine kolayca ulaşabilmesi ve hızlı bir şekilde kendilerine yardım edilebilmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonumuzun çalışmaları kapsamında bugün, kadınlarımızın sorunlarının paylaşıldığı, maruz kaldıkları haksızlıklar karşısında başvuracakları kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve acil durum uygulamaları hakkında bilgilendirme yaparak, kadınlarımızın yaşadığı her türlü şiddette yanlarında olduğumuzu bildirmek adına kadınlarımızla bire bir iletişim kurmayı amaçladık. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün" dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.