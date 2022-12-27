Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen Kuzey Park projesinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler bölgede kazı, dolgu, elektrik ve sıhhi tesisat, zemin hazırlıkları, bisiklet ve kaykay parkuru ile peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Toplamda 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bölgeye; koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet ve kaykay parkuru, interaktif oyun grupları, enstrümantal oyun elemanları, yeni nesil oyun grupları ve kent mobilyaları gibi sosyal donatı alanları kazandırılacak.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak son derece konforlu ve standardı yüksek sosyal alanları içerisinde barındıran tesisin hizmete alınması hedefleniyor.