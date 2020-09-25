Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na teşekkür ziyareti!

KAHRAMANMARAŞ 25.09.2020, 15:42
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na teşekkür ziyareti!