Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde görevli bir şoför, görev esnasında yol kenarında çıkan bir yangına anında müdahale ederek olası bir felaketi önledi. Olay, şoförün seyir halindeyken yol kenarında dumanların yükseldiğini fark etmesiyle başladı.

Yangını gören belediye şoförü, soğukkanlılıkla aracını durdurup hemen yangın tüpünü alarak alevlere müdahale etti. Hızlı ve etkili bir şekilde yangını kontrol altına alan şoför, yangının daha fazla büyüyüp çevreye zarar vermesini engelledi.

Yangının sebebi henüz bilinmezken, şoförün bu kahramanca müdahalesi çevredekilerin takdirini topladı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak itfaiyeye bilgi verildi. Yangın tamamen söndürüldükten sonra şoför, görevine kaldığı yerden devam etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu bilinçli ve duyarlı personeli, olası bir felaketin önüne geçerek hem görevini hem de vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirdi.