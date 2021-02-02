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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde 6 ayda 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.
KAHRAMANMARAŞ
02.02.2021, 12:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde 6 ayda 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.
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