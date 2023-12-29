KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme esnasında yaptığı açıklamada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve asfaltlama çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür eden Rektör Yasım, “Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarımızın inşaatı bitmek üzere ama çevre düzenlemesi ve özellikle de asfalt çalışması bizim için büyük bir sıkıntıydı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, gerek asfalt konusunda gerek yol konusunda her türlü desteği verdi. Şu anda ekipler harıl harıl çalışıyor ve asfaltlar dökülüyor. Başkan Güngör ve ekibine tekrar teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 15 gün sürecek olan asfaltlama çalışmaları kapsamında KSÜ Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulları ile atölye binalarının yolları, ana ulaşım yolları ve tali yollar asfaltlanmış olacak.