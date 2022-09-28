Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde farklı yaş gruplarına yönelik eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ilk kez gerçekleştirilecek olan Kahramanmaraş Çocuk Akademisi miniklerle buluşuyor. 5 – 10 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla düzenlenecek akademide ilk dönem kayıtları başladı. Dönem boyunca çocuklara alanında uzman eğitmenler tarafından Yaratıcı Drama ile Akıl ve Zekâ Oyunları atölyelerinde ücretsiz olarak eğitimler verilecek.

Son Başvuru 12 Ekim!

Çocukların kişisel gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak atölyelere 12 Ekim tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabilecek. Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’nde eğitimler ise 19 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; eğitimlere ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0505 185 20 79 numaralı WhatsApp danışma hattı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.