Kahramanmaraş dahil 16 ilde fuhuş operasyonu! Fuhuş yaptığı belirlenen 74 çifte gözaltı kararı

KAHRAMANMARAŞ 06.10.2020, 11:57
Kahramanmaraş dahil 16 ilde fuhuş operasyonu! Fuhuş yaptığı belirlenen 74 çifte gözaltı kararı