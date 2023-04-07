Kahramanmaraş'ta Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Kahramanmaraş'ta Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş’ı tekrar bir deprem tehlikesi bekliyor mu sorusuna ise şu cevabı verdi.

Kuruçay, ilerleyen zamanlarda içme suyunda yaşanacak sıkıntıları da anlattı



 