Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş’ı tekrar bir deprem tehlikesi bekliyor mu sorusuna ise şu cevabı verdi.
Kuruçay, ilerleyen zamanlarda içme suyunda yaşanacak sıkıntıları da anlattı
Kahramanmaraş Depremi Her Yönü İle Masaya Yatırıldı
Asrın Felaketi “Gündem Deprem Özel” programında konuşuldu. Serdar Erdoğanyılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Kahramanmaraş depremi masaya yatırıldı.
Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş’ı tekrar bir deprem tehlikesi bekliyor mu sorusuna ise şu cevabı verdi.
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