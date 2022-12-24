Expo Projesi’ni Kent Kamuoyuna Açıkladığı İlk Günden Bu Yana Bir Taraftan Proje Alanındaki Hummalı Çalışmaları Takip Eden Başkan Mahçiçek, Diğer Taraftan Da Expo’yu 7’den 70’e Kent Halkına Aşılamak İçin Tanıtımlara Devam Ediyor.

Başkan Mahçiçek, Son Olarak İse Aralarında Şehrimizin Siyaset, Ticaret, Akademisyen Ve Yazar Camiasından Önemli İsimlerin Ve Stk Başkanlarının Yer Aldığı Akasya Grubu İle Expo 2023 Alanı'nda Bir Araya Geldi.

Expo 2023 Arasta Çarşı Toplantı Salonunda Düzenlenen Kahvaltı Programında Başkan Mahçiçek Expo 2023 Sunumu Yaptı.

Kahramanmaraş’ın Zenginliklerine Dikkat Çekerek, Tanıtım Sorununa Değinen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 İle En Büyük Hedeflerinin Kentin Tanıtım Sorununu Çözmek Olduğunu Söyledi.

Soruları Yanıtlayan Başkan Mahçiçek, Alan Gezisiyle De Misafirlerine Yerinde Bilgiler Verdi.