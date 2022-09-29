Türkiye’nin önde gelen ekonomistleri, sanayicileri, gazetecileri ve iş insanlarının katılımı ile gerçekleşen zirvede güncel finansman olanakları, Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve bunların Türkiye’ye yansımaları ele alındı.

4 ayrı oturumda yapılacak olan Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesinin Birinci Oturumu, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan GÜLDAĞ moderatörlüğünde, Ekonomist Ali Ağaoğlu’nun, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiği ‘ŞANS SOHBETLERİ Kahramanmaraş’ta’ adıyla gerçekleştirildi.

Oturumun açılış konuşmasını Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yaptı.

Güldağ’ın konuşmasının ardından Ekonomist Ali Ağaoğlu bir sanayi şehri olan Kahramanmaraş’ta çok ciddi gelişmeler olduğunu ifade etti.

Asgari ücretin çok önemli olduğunu söyleyen Ekonomist Ağaoğlu harcanabilir geliri artırmak gerektiğinin altını çizdi.