Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oylayan Cebeloğlu, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğraflarını seçti.

Yarışmadaki her fotoğrafın birbirinden güzel ve kıymetli olduğunu ifade eden Cebeloğlu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

AA'nın halkın aydınlatılmasında önemli görevler üstlendiğini ve çalışanlarının işlerini severek yaptığını belirten Cebeloğlu, "Kendi açımdan güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Kendi duygu ve ülkemizin güzelliklerini ifade eden fotoğraflar vardı. Oylamadan dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.