Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), depremzede esnaf için düzenlediği Kahramanmaraş dayanışma günleri başladı.

ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Kahramanmaraş dayanışma günlerinde, bölgeden gelen 100 esnafın satış yaptığı alışveriş stantları kuruldu.

Fuar hakkında AA muhabirine bilgi veren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Samet Çiftarslan, üretim tesisinin yarısı ile iki satış mağazasının depremde yıkıldığını söyledi.

Kahramanmaraş esnafının çok zor durumda olduğuna, bu tarz doğal afetlerde sanayi grubunun desteklenmesi gerektiğine işaret eden Çiftarslan, esnafın biraz olsun acısını dindirebilmek için bu fuarın açılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Fuarda, kozmetikten gıdaya, giyim ve deri sektörüne kadar depremde zarar gören esnafın bulunduğunu aktaran Çiftarslan, bu girişimin esnafa can suyu olacağını ve halkın da oldukça duyarlı davrandığını aktardı.

- Takıların geliri, annesini kaybeden Eren ve yetim kalan depremzede çocuklara bağışlanacak

Esnafa gönüllü destekte bulunan Özel Gereksinimli Çocuklar Eğitmeni Ayşe Palabıyık, açılan takı standında, depremde kaybolan ve henüz bulunamayan Çiğdem Nalçacı'nın tasarladığı takıları satışa sunduklarını ifade etti.

Palabıyık, Nalçacı'nın halen tedavisi devam eden oğlu Eren'in annesi adına bu standı açmalarını istediğini belirterek, elde edilen gelirin, Eren ve onun gibi anne babasız kalan diğer depremzede çocuklara bağışlanacağını aktardı.

- "Allah devletimize zeval vermesin"

Giyim mağazası sahibi Şeyma Erdem ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan büyük destek gördüklerini ifade etti.

Beş dondurma dükkanından üçünün yıkıldığını söyleyen Ferdi Tıraş da geçirdikleri zor dönemde kendilerine destek olan Ankara halkına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Benim iki oğlum da depremde duvarın altında kaldı. Enkazdan zor çıkardık. Bu fuar, bize hem bir moral oldu hem de maddi destek oldu. Ailem, Kahramanmaraş'ta çadırda kalıyor ve çocuklar korkuyorlar, çadırdan hiç bir yere çıkamıyorlar çünkü duvarın altından çıkardık. Çok zor günler geçiriyoruz. Rabb'im böyle bir durumu bir daha ümmeti Muhammet'e yaşatmasın. Devlet başımızdaydı, Allah devletimize zeval vermesin."