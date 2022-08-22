Kahramanmaraş Futbol Kulübü, Bolu’da kampa girdi. 2022 – 2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek takım, 18 Ağustos’ta girdiği kamp programını 2 Eylül’e kadar sürdürecek. Bolu Termal Otel’de gerçekleştirilen kampta; Teknik Direktör Ercan Kul, Yardımcı Antrenörler Ali Gitmiş, Cem Alemdağ ve Hamit Öğüt ile Kaleci Antrenörü Ali Yaman’dan oluşan teknik heyet, oyuncuları sıkı bir idman programından geçirecek. Teknik Direktör Kul, kamp sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye’mizin destekleriyle, şampiyonluk hedefimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ımıza şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyoruz” dedi.