Kahramanmaraş'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Kahramanmaraş FK, Bolu'daki kampın ikinci hazırlık maçında Düzce temsilcisi Çilimli Belediyespor karşısında tek gollü galibiyet elde etti.

Bolu’da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kahramanmaraş FK, ikinci hazırlık maçıyla galibiyet serisini sürdürdü. 2 Eylül’e kadar kampta güç depolayacak olan Kahramanmaraş FK ikinci maçında, Düzce temsilcisi Çilimli Belediyespor karşısında tek gollü bir galibiyet elde etti. İlk hazırlık maçında Küçükçekmece’yi 1-0 mağlup eden aslanların, ikinci hazırlık maçında galibiyet getiren golü ise Tolga Şahin’den geldi. Takımın, Bolu’da devam eden kamp süresince hazırlık maçlarını sürdüreceği bildirildi.