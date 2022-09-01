2022 – 2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Kahramanmaraş Futbol Kulübü, Bolu’da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını Zonguldak temsilcisi Kozlu Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçıyla noktaladı. Bolu’da gerçekleştirilen hazırlık maçlarında İstanbul temsilcisi Küçükçekmece Sinopspor’u ve Düzce temsilcisi Çilimli Belediyespor’u mağlup eden Kahramanmaraş FK, son hazırlık maçında da Kozlu Belediyespor karşısında 1 – 0 galip gelmeyi başardı. Kıyasıya geçen müsabakanın tek golünü maçın 20’nci dakikasında Mehmet Sait Üzümcü kaydetti. Kahramanmaraş FK futbolcularının kampta ve hazırlık müsabakalarında gösterdiği mücadelesi teknik heyetin de takdirini kazandı.