Şehrimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Kahramanmaraş Futbol Kulübü sezon öncesi ilk antrenmanını Batıpark futbol sahasında başladı.
Takımın yeni Teknik Direktörü Ercan Kul olurken yardımcıları Ali Gitmiş, Hamit Öğüt, Cem Alemdağ, kaleci antrenörü ise Ali Yaman olarak belirlendi.
Hedefi 3.lig olarak belirleyen Kahramanmaraş Futbol Kulübü, takıma transferlerle takviyeler yaptı.
Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik direktör Ercan Kul, hedefler doğrultusunda Kahramanmaraş’a geldiğini ve şampiyon olmak istediğini dile getirdi.