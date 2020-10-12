Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Boz: ''Amatörler Türk Sporunun kalbidir''

KAHRAMANMARAŞ 12.10.2020, 10:21
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Boz: ''Amatörler Türk Sporunun kalbidir''