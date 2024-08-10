Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, büyük bir coşkuyla açıldı.
Büyük bir özlem ve heyecanla beklenen fuarın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Tören öncesi şehirde eski dolmuşlarla konvoy yapıldı.
Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, rektörler, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katılım sağladı.
Protokol üyeleri Açılış sonrası duygu ve düşüncelerini Aksu Haber ile paylaştı
Fuarın ilk günü Kıraç konseriyle sona erdi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR