Operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 86 kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 17 kişi olmak üzere toplam 108 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 68’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, toplamda 107,31 gram metamfetamin, 69,74 gram esrar, 138,22 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 268 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 5 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet ruhsatsız av tüfeği de emniyet güçlerince el konuldu.

Trafik ekipleri ise trafik güvenliğini artırmak ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 43 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 52 araca abartı egzoz kullanmaktan ve 249 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yaptı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliği sağlamak için operasyonel faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.