Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından gerçekleştirilen tatbikata, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Mustafa Narlı ile Kahramanmaraş Ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu Başkanı Mustafa Buluntu katıldı.

Şehit Başkomiser Mıktaş Ataş atış poligonunda gerçekleşen 2024 yılı, ‘Ulaştırma Araçlarının Kaçırılmasına’ yönelik tatbikatta senaryo gereği teröristlerce ele geçirilen bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Gerçeği aratmayan tatbikatta otobüs ele geçirilerek teröristler yakalandı. Özel harekat polislerinin farklı kulvarlarda da tatbikatlar gerçekleştirdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu