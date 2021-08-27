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Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, okulları ziyaret etti
KAHRAMANMARAŞ
27.08.2021, 14:46
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